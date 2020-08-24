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24 Ağustos 2020, Pazartesi
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İyı niyetli değil

İyı niyetli değil

Başkanı , 'ya cevap verdi.

Başkanı , 'ya cevap verdi. Sürmen, "Biz gerekli başvurumuzu yaptık ve federasyona gönderdik. Bu saatten sonra onlar karar verecekler. Kasımpaşa da bir savunma yapacaksa federasyona yapsın. Yaptıkları açıklama da iyi niyetli olmadıklarının bir göstergesi" dedi. , Kasımpaşa'nın ve 'a bedelsiz oyuncu vermesine cevap vermişti.
  1. 24.8.2020
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