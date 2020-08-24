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24 Ağustos 2020, Pazartesi
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Da Costa gidecek

Da Costa gidecek

devinin göndermek istediği Manuel da Costa konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

devinin göndermek istediği Manuel da Costa konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yönetim Newton'un takımda düşünmediği 34 yaşındaki Faslı stoperin menajeri ile birkaç güne kadar görüşecek. Da Costa için bazı kulüplerinin devrede olduğu iddia edilirken bunların başında Hatayspor geliyor.
  1. 24.8.2020
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