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24 Ağustos 2020, Pazartesi
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Biglia iddiası

Biglia iddiası

A ekiplerinden ile sözleşmesi sona eren futbolcu , 'un gündeminde...

A ekiplerinden ile sözleşmesi sona eren futbolcu , 'un gündeminde... Fransız basınından Footmercato'da yer alan habere göre şu anda kulüpsüz olan Arjantinli orta saha oyuncusu Trabzonspor'la transfer görüşmesi yapıyor. 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, kariyerine ülkesinin takımlarından Argentinos'ta başladı. 2005'te İndependiente'ye transfer olan Biglia, Avrupa'da Anderlecht, Lazio ve Milan formaları giydi. Biglia bir dönem 'ın da transfer gündemine girmişti.
  1. 24.8.2020
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