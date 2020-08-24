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24 Ağustos 2020, Pazartesi
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Başsağlığı mesajı

Başsağlığı mesajı

, 'da yaşanan felaketi sonrası başsağlığı mesajı yayımladı.

, 'da yaşanan felaketi sonrası başsağlığı mesajı yayımladı. Kulübün sosyal medya hesaplarından yayımlanan mesajda, "Giresun'daki sel felaketinde şehit olan askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Arama ve kurtarma çalışmalarında kayıp vatandaşlarımıza da sağ salim ulaşılmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

  1. 24.8.2020
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