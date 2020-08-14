Trabzonspor ile anılan Jozo Simunovic kimdir? Hangi pozisyonda oynuyor? Yaşı kaç? - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
14 Ağustos 2020, Cuma
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ile anılan kimdir? Hangi pozisyonda oynuyor? Yaşı kaç?

Trabzonspor ile anılan Jozo Simunovic kimdir? Hangi pozisyonda oynuyor? Yaşı kaç?

yönetiminde gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren 'dan savunmaya yeni takviye geldi. ile anlaşma sağlandı. Peki, Jozo Simunovic kimdir? Hangi pozisyonda oynuyor? Yaşı kaç?

ile devam kararı alan , eksik bölgelerine takviye yapmaya devam ediyor. Trabzonspor, ile anlaştı.

JOZO SIMUNOVIC KİMDİR?

Jozo Simunovic 4 Ağustos 1994 yılında dünyaya geldi. Simunovic NK Mestrica altyapısından yetiştikten sonra 2006'da altyapısına geçiş yaptı. 191 cm boyundaki oyuncu sağ ayağını kullanıyor. Simunovic Ocak 2013'te Dinamo Zagreb A takımına yükseldi. Hırvatistan'ın U16, U17, U18, U19, U20 ve U21 Milli takımlarında forma giydi. Henüz Hırvatistan A Milli Takımı formasını giymiş değil. Simunovic son sezonunda Celtic formasıyla 6 maça çıktı 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

  1. 14.08.2020
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