Trabzonspor Jozo Siminoviç ile prensipte anlaştı
Son dakika haberine göre; Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren bordo mavililerde flaş gelişmeler yaşanıyor... Trabzonspor Celtic’in Hırvat stoperi Jozo Siminoviç ile prensipte anlaştı.
Süper Lig'de yeni sezon öncesi takımlar transfer çalışmalarını sürdürüyor.
2020-2021 sezonunda şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, transferin hızlı takımlarından biri konumunda. Yaz transfer döneminde Trondsen, Plaza ve Marlon'u kadrosuna katan Karadeniz temsilcisi, savunma hattına bir takviye daha yaptı.
TRT Spor'un haberine göre bordo-mavililer, Celtic forması giyen 26 yaşındaki stoper Jozo Simunovic ile anlaştı.
Hırvat savunmacının transferinin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
Simunovic, geçtiğimiz sezon 16 maçta 1 gol 1 asistlik katkı yaptı
- 14.08.2020
- Güncelleme: 15.08.2020 01:53
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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