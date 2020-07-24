Ali Palabıyık düdük çalacak

Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında 29 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak finalde Palabıyık düdük çalacak. Bugüne kadar 1981 doğumlu hakem ile 24 maça çıkan Fırtına, 11 galibiyet, 7 beraberlik aldı ve 6 kez kaybetti.



ÇAVUŞOĞLU YÖNETSEYDİ!

Ziraat Türkiye Kupası Finali için hakem olarak Ali Palabıyık'ın açıklanmasına bordomavili taraftarlar sert tepki gösterdi. Daha önce birçok kez verdiği kararlar ile Trabzonspor taraftarlarını isyan ettiren Palabıyık için taraftarlar, "Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu yönetseydi", "VAR hakemi Gümüşdağ mı?" yorumlarını yaptı.