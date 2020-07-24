Ali Palabıyık düdük çalacak - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
24 Temmuz 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Ali Palabıyık düdük çalacak

düdük çalacak

Ali Palabıyık düdük çalacak

ile Aytemiz arasında 29 Temmuz Çarşamba günü 'da oynanacak final maçını hakem yönetecek.

ile Aytemiz arasında 29 Temmuz Çarşamba günü 'da oynanacak final maçını hakem yönetecek. 'den yapılan açıklamaya göre, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak finalde Palabıyık düdük çalacak. Bugüne kadar 1981 doğumlu hakem ile 24 maça çıkan Fırtına, 11 galibiyet, 7 beraberlik aldı ve 6 kez kaybetti.

ÇAVUŞOĞLU YÖNETSEYDİ!
Ziraat Türkiye Kupası Finali için hakem olarak Ali Palabıyık'ın açıklanmasına bordomavili taraftarlar sert tepki gösterdi. Daha önce birçok kez verdiği kararlar ile Trabzonspor taraftarlarını isyan ettiren Palabıyık için taraftarlar, "Alanyaspor Başkanı yönetseydi", "VAR hakemi Gümüşdağ mı?" yorumlarını yaptı.

  1. 24.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ali Palabıyık düdük çalacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA