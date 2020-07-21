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21 Temmuz 2020, Salı
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'da dönemi bitti

Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir dönemi bitti

'da ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğu 'e kaptırmasının ardından tartışmaların odağı haline gelen teknik direktör ile yollar ayrıldı.

Daha önce de alınan saha sonuçlarının ardından yönetim kuruluna istifasını veren ancak kabul edilmeyen Çimşir'in maçının ardından, "Kalan lig maçı ve kupa maçı öncesi takımın zarar görmesini istemiyorum" diyerek istifasını sunduğu ve bu istifasının da yönetim kurulu tarafından kabul edildiği öğrenildi. 41 yaşındaki hoca, bordo-mavili takımla çıktığı 21 karşılaşmada, 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 de mağlubiyet aldı. Kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimizle Sayın arasındaki 20.01.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Sayın Çimşir'e, fesih sözleşmesine istinaden herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir" denildi. BORDO-mavili takımın ligin son maçı olan karşılaşmasına ve ile oynanacak olan Finali'ne yardımcı antrenör Eddie Newton ile çıkma kararı aldığı öğrenildi. 'dan devre arasında teknik heyete dahil edilen ve en üst sınıf antrenörlük belgelerine sahip olan Newton'un sadece geçiş döneminde görevde olması bekleniyor.

  1. 21.7.2020
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