Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir dönemi bitti
Trabzonspor'da ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğu Başakşehir'e kaptırmasının ardından tartışmaların odağı haline gelen teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yollar ayrıldı.
Daha önce de alınan saha sonuçlarının ardından yönetim kuruluna istifasını veren ancak kabul edilmeyen Çimşir'in Konya maçının ardından, "Kalan lig maçı ve kupa maçı öncesi takımın zarar görmesini istemiyorum" diyerek istifasını sunduğu ve bu istifasının da yönetim kurulu tarafından kabul edildiği öğrenildi. 41 yaşındaki hoca, bordo-mavili takımla çıktığı 21 karşılaşmada, 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 de mağlubiyet aldı. Kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimizle Sayın Hüseyin Çimşir arasındaki 20.01.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Sayın Çimşir'e, fesih sözleşmesine istinaden herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir" denildi. BORDO-mavili takımın ligin son maçı olan Kayserispor karşılaşmasına ve Alanyaspor ile oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Finali'ne yardımcı antrenör Eddie Newton ile çıkma kararı aldığı öğrenildi. Chelsea'dan devre arasında teknik heyete dahil edilen ve en üst sınıf antrenörlük belgelerine sahip olan Newton'un sadece geçiş döneminde görevde olması bekleniyor.
- 21.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir dönemi bitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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