Tahkim cezayı onadı
TFF Tahkim Kurulu, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic.A.Ş.'nin TFF'nin 25.06.2020 tarihli 38 sayılı toplantısında alınan karara karşı yaptığı itiraz başvurusunu oybirliği ile reddetti.
TFF Tahkim Kurulu, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic.A.Ş.'nin TFF'nin 25.06.2020 tarihli 38 sayılı toplantısında alınan karara karşı yaptığı itiraz başvurusunu oybirliği ile reddetti. Müzakerede TFF'nin kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı ifade edildi.
- 17.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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