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17 Temmuz 2020, Cuma
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Tahkim cezayı onadı

Tahkim cezayı onadı

, ve Tic.A.Ş.'nin TFF'nin 25.06.2020 tarihli 38 sayılı toplantısında alınan karara karşı yaptığı itiraz başvurusunu oybirliği ile reddetti.

, ve Tic.A.Ş.'nin TFF'nin 25.06.2020 tarihli 38 sayılı toplantısında alınan karara karşı yaptığı itiraz başvurusunu oybirliği ile reddetti. Müzakerede TFF'nin kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı ifade edildi.

  1. 17.7.2020
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