Tahkim cezayı onadı

TFF Tahkim Kurulu, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic.A.Ş.'nin TFF'nin 25.06.2020 tarihli 38 sayılı toplantısında alınan karara karşı yaptığı itiraz başvurusunu oybirliği ile reddetti. Müzakerede TFF'nin kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı ifade edildi.