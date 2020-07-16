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16 Temmuz 2020, Perşembe
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duruşması bugün

CAS duruşması bugün

, ’dan bir yıl men cezasının kalkacağından emin.

Fırtına'nın davası bugün... Kovid 19 nedeni İle görüşme video konferans yardımıyla yapılacak. 2016'da FFP anlaşması yapan 'un, 2019'a ait mali tablolarda yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle 3 Haziran 2020'de Trabzonspor'un 'dan bir yıl men edilmesine karar verildi. Trabzonspor, hazırladığı güçlü bir savunmayla CAS'a başvuruldu. Aynı sebeplerle 2 men edilen 'nin cezasının kaldırılması umutları artırdı, Trabzonspor , "Cezamız kalkacak" dedi.
  1. 16.7.2020
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