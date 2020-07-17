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17 Temmuz 2020, Cuma
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Şehitler için taziye

Şehitler için taziye

Bordo-mavili kulüp, Artos Dağı'na düşen keşif uçağında ve Pervari'deki terör operasyonunda hayatını kaybeden emniyet mensubu şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diledi.

Bordo-mavili kulüp, Artos Dağı'na düşen keşif uçağında ve Pervari'deki terör operasyonunda hayatını kaybeden emniyet mensubu şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diledi.

  1. 17.7.2020
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