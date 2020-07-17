Parmak direniyor
Trabzonspor'un son haftalarda düşen performansına rağmen Abdulkadir Parmak, mücadelesi ile öne çıkıyor.
Trabzonspor'un son haftalarda düşen performansına rağmen Abdulkadir Parmak, mücadelesi ile öne çıkıyor. Orta sahada görev yapan oyuncu, Denizli deplasmanında istatistikleriyle dikkat çekti. 5 ikili mücadeleden 4'ünü kazanan Parmak, yüzde 90.2'lik pas yüzdesiyle de ilk onbirde çıkanlar arasında Sosa'nın ardından en iyi grafiğe ulaştı.
- 17.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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