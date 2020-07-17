Parmak direniyor

Trabzonspor'un son haftalarda düşen performansına rağmen Abdulkadir Parmak, mücadelesi ile öne çıkıyor. Orta sahada görev yapan oyuncu, Denizli deplasmanında istatistikleriyle dikkat çekti. 5 ikili mücadeleden 4'ünü kazanan Parmak, yüzde 90.2'lik pas yüzdesiyle de ilk onbirde çıkanlar arasında Sosa'nın ardından en iyi grafiğe ulaştı.