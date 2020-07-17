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17 Temmuz 2020, Cuma
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Parmak direniyor

Parmak direniyor

'un son haftalarda düşen performansına rağmen Abdulkadir Parmak, mücadelesi ile öne çıkıyor.

'un son haftalarda düşen performansına rağmen Abdulkadir Parmak, mücadelesi ile öne çıkıyor. Orta sahada görev yapan oyuncu, deplasmanında istatistikleriyle dikkat çekti. 5 ikili mücadeleden 4'ünü kazanan Parmak, yüzde 90.2'lik pas yüzdesiyle de ilk onbirde çıkanlar arasında Sosa'nın ardından en iyi grafiğe ulaştı.

  1. 17.7.2020
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