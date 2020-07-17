Ağaoğlu: Attığımız adımları tek tek anlattık
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fotomaç'a yaptığı açıklamada, duruşmada bugüne kadar attıkları adımları detaylı bir şekilde anlattıklarını belirterek, "Uzun bir görüşme oldu. Karşı taraf verdiği kararın uygulanması için bastırdı. Ama biz de gereken her şeyi söyledik. Ay sonuna kadar karar belli olur. Bekleyip göreceğiz" dedi.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fotomaç'a yaptığı açıklamada, duruşmada bugüne kadar attıkları adımları detaylı bir şekilde anlattıklarını belirterek, "Uzun bir görüşme oldu. Karşı taraf verdiği kararın uygulanması için bastırdı. Ama biz de gereken her şeyi söyledik. Ay sonuna kadar karar belli olur. Bekleyip göreceğiz" dedi.
- 17.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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