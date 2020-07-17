Ağaoğlu: Attığımız adımları tek tek anlattık

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fotomaç'a yaptığı açıklamada, duruşmada bugüne kadar attıkları adımları detaylı bir şekilde anlattıklarını belirterek, "Uzun bir görüşme oldu. Karşı taraf verdiği kararın uygulanması için bastırdı. Ama biz de gereken her şeyi söyledik. Ay sonuna kadar karar belli olur. Bekleyip göreceğiz" dedi.