Ağaoğlu: Attığımız adımları tek tek anlattık - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
17 Temmuz 2020, Cuma
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Haberler Trabzonspor Ağaoğlu: Attığımız adımları tek tek anlattık

Ağaoğlu: Attığımız adımları tek tek anlattık

Ağaoğlu: Attığımız adımları tek tek anlattık

  Başkanı , 'a yaptığı açıklamada, duruşmada bugüne kadar attıkları adımları detaylı bir şekilde anlattıklarını belirterek, " bir görüşme oldu. Karşı taraf verdiği kararın uygulanması için bastırdı. Ama biz de gereken her şeyi söyledik. sonuna kadar karar belli olur. göreceğiz" dedi.

Başkanı , 'a yaptığı açıklamada, duruşmada bugüne kadar attıkları adımları detaylı bir şekilde anlattıklarını belirterek, " bir görüşme oldu. Karşı taraf verdiği kararın uygulanması için bastırdı. Ama biz de gereken her şeyi söyledik. sonuna kadar karar belli olur. göreceğiz" dedi.

  1. 17.7.2020
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