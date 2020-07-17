Sörloth krallık aşkına - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
17 Temmuz 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Sörloth krallık aşkına

Sörloth krallık aşkına

Sörloth krallık aşkına

Son 10 maçta sadece 2 gol atınca krallık yarışında Alanyasporlu 'nin gerisine düşen , 'a bileniyor.

Son 10 maçta sadece 2 gol atınca krallık yarışında Alanyasporlu 'nin gerisine düşen , 'a bileniyor. Norveçli forvet atacağı gol ya da gollerle hem takımını galibiyete taşımak hem de tekrar Cisse'nin önüne geçmek için mücadele edecek. Son 2 hafta öncesi Cisse'nin 22, Sörloth'un ise 21 golü bulunuyor.

LAZIO YAKIN TAKİPTE!

Sörloth'u Lazio'nun da transfer listesine aldığı bildirildi. Çizme ekibinin, ve ile birlikte 24 yaşındaki oyuncuyu yakından takip ettiği ve sezon sonunda teklif yapabileceği ifade edildi. Bonservisi 'ta olan Sörloth'un bordomavili takımla 1 yıl daha kiralık sözleşmesi bulunuyor. Satın alma opsiyonu da 'da...

  1. 17.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sörloth krallık aşkına haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA