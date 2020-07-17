Sörloth krallık aşkına
Son 10 maçta sadece 2 gol atınca krallık yarışında Alanyasporlu Papiss Cisse'nin gerisine düşen Alexander Sörloth, Konyaspor'a bileniyor.
Son 10 maçta sadece 2 gol atınca krallık yarışında Alanyasporlu Papiss Cisse'nin gerisine düşen Alexander Sörloth, Konyaspor'a bileniyor. Norveçli forvet atacağı gol ya da gollerle hem takımını galibiyete taşımak hem de tekrar Cisse'nin önüne geçmek için mücadele edecek. Son 2 hafta öncesi Cisse'nin 22, Sörloth'un ise 21 golü bulunuyor.
LAZIO YAKIN TAKİPTE!
Sörloth'u Lazio'nun da transfer listesine aldığı bildirildi. Çizme ekibinin, Juventus ve Napoli ile birlikte 24 yaşındaki oyuncuyu yakından takip ettiği ve sezon sonunda teklif yapabileceği ifade edildi. Bonservisi Crystal Palace'ta olan Sörloth'un bordomavili takımla 1 yıl daha kiralık sözleşmesi bulunuyor. Satın alma opsiyonu da Trabzonspor'da...
- 17.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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