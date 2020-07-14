Hüseyin Çimşir: Hata varsa benimdir
Hüseyin Çimşir sorumluluğu üzerine aldı: “Camiadan özür dileriz. Elimize geçen fırsatı kullanamadık. Bir hata varsa benimdir. Demek ki bu işi beceremedim. 2 maçı oynayıp, bakacağız.”
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Denizlispor'a 2-1 kaybettikleri karşılaşma sonrası sorumluluğu üzerine aldı. Ellerine fırsat geldiğini ancak başarılı olamadıklarını söyleyen Çimşir, "Kaybettiğimiz için üzgünüz. Trabzonspor camiasından özür dileriz. Elimize geçen fırsatı kullanamadık. Denizlispor'u tebrik ediyorum. Fırsatlar vardı, değerlendiremedik. Artık iki maçımız kaldı. İkisini de kazanmak istiyoruz. Onları da oynayıp sonrasına birlikte bakacağız" şeklinde konuştu.
OYUNCUYU SUÇLAYAMAM
Bordo-mavili takımın öne geçtiği maçlarda 27 puan kaybetmesini de değerlendiren Hüseyin Çimşir, "Burada bir hata varsa o benim hatamdır, benimle alakaladır. Demek ki bu işi beceremedim yeteri kadar. Burada oyuncuları suçlayacak değiliz. Çok fazla sıkıntılar yaşadım. Son iki haftayı değerlendireceğiz, nelerin olduğunu göreceğiz. Şansımızı son ana kadar sürdürmek istiyorum" diye konuştu.
ÇİMŞİR'İN İLK YENİLGİSİ
Hüseyin Çimşir ligde ilk yenilgisini Denizlispor'dan aldı. Genç hoca düne kadar 8 galibiyet, 6 beraberlik elde etmişti. Çimşir kupada da Denizli'ye normal sürede 2-0 mağlup olmuş, uzatmalarda penaltılarla turu geçmişti.
- 14.7.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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