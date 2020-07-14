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14 Temmuz 2020, Salı
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: Hata varsa benimdir

Hüseyin Çimşir: Hata varsa benimdir

sorumluluğu üzerine aldı: “Camiadan özür dileriz. Elimize geçen fırsatı kullanamadık. Bir hata varsa benimdir. ki bu işi beceremedim. 2 maçı oynayıp, bakacağız.”

Teknik Direktörü , 'a 2-1 kaybettikleri karşılaşma sonrası sorumluluğu üzerine aldı. Ellerine fırsat geldiğini ancak başarılı olamadıklarını söyleyen Çimşir, "Kaybettiğimiz için üzgünüz. Trabzonspor camiasından özür dileriz. Elimize geçen fırsatı kullanamadık. Denizlispor'u tebrik ediyorum. Fırsatlar vardı, değerlendiremedik. Artık iki maçımız kaldı. İkisini de kazanmak istiyoruz. Onları da oynayıp sonrasına birlikte bakacağız" şeklinde konuştu.

OYUNCUYU SUÇLAYAMAM

Bordo-mavili takımın öne geçtiği maçlarda 27 puan kaybetmesini de değerlendiren Hüseyin Çimşir, "Burada bir hata varsa o benim hatamdır, benimle alakaladır. ki bu işi beceremedim yeteri kadar. Burada oyuncuları suçlayacak değiliz. Çok fazla sıkıntılar yaşadım. Son iki haftayı değerlendireceğiz, nelerin olduğunu göreceğiz. Şansımızı son ana kadar sürdürmek istiyorum" diye konuştu.

ÇİMŞİR'İN İLK YENİLGİSİ

Hüseyin Çimşir ligde ilk yenilgisini Denizlispor'dan aldı. Genç hoca düne kadar 8 galibiyet, 6 beraberlik elde etmişti. Çimşir kupada da Denizli'ye normal sürede 2-0 mağlup olmuş, uzatmalarda penaltılarla turu geçmişti.

  1. 14.7.2020
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