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14 Temmuz 2020, Salı
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Ağaoğlu tribünde

Ağaoğlu tribünde

'da cezası biten başkanı , takımla birlikte 'ye giderek tribünde yerini aldı.

'da cezası biten başkanı , takımla birlikte 'ye giderek tribünde yerini aldı. Ligin 28.haftasında 2-2 biten maçında çıkan olaylar nedeniyle tarafından 15 gün hak mahrumiyeti cezası verilen Ağaoğlu, Ankaragücü, ve maçlarında tribünde yer alamamıştı.

  1. 14.7.2020
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