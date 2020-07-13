Uğurcan zirvede

Geçen sezonun 12. haftasında kaleyi devraldığından bu yana gösterdiği performansla herkesi kendine hayran bırakan, Uğurcan Çakır istatistiklerde de zirveye yerleşti. 24 yaşındaki eldiven bu sezon ligde 30 maç ve üstü forma giyen kaleciler arasında en fazla kurtarış yapan eldiven olarak dikkat çekiyor. Genç file bekçisinin maç başına kurtarış oranı 3,5.