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13 Temmuz 2020, Pazartesi
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’un zirve aşkı

Sörloth’un zirve aşkı

Krallık yarışında 22 gollü Cisse'nin gerisinde kalan (21) bugün yeniden zirveyi ele geçirmek istiyor.

Krallık yarışında 22 gollü Cisse'nin gerisinde kalan (21) bugün yeniden zirveyi ele geçirmek istiyor. 24 yaşındaki forvet, filelerini birkaç kez sarsmanın planlarını yapıyor. Fırtına, Sörloth'un gol attığı 17 lig maçında 11 galibiyet, 6 beraberlik aldı. Ligde 62 puanı bulunan ekibi, Norveçli oyuncunun gol attığı müsabakalarda 39 puan elde etti. Bordo-mavililer, Sörloth'un gol attığı dört maçından dört galibiyet elde ederken, Avrupa Ligi'nde ise gol attığı iki maçta bir galibiyet, bir beraberlik aldı. Fırtına, 1.95'lik kulenin sahne aldığı 23 maçta yenilmedi.

EN ÇOK ATAN YABANCI

Sezon başında 'tan satın alma opsiyonuyla iki sezonluğuna 750 bin euro'ya kiralanan Sörloth, ligde 31 maçta 21, Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 maçta 6, Avrupa kupalarında ise 8 maçta 2 gol olmak üzere 45 maçta 29 gol kaydetti. 1995-96'da ligde 34 maçta 25 gol atarak bordo-mavili takımın tek yabancı gol kralı olan Şota, Avrupa'da 4 maçta 1, Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta 2 gol atmıştı.

  1. 13.7.2020
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