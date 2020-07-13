Hüseyin Çimşir’in tek yenilgisi

Ligde Ünal Karaman yönetiminde Denizli'ye mağlup olan Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile kupada rakibine kaybetti. Çimşir yönetiminde ligde sekiz galibiyet, altı beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen Karadeniz ekibi, sadece Denizlispor'a Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda mağlup oldu. Denizli'de oynanan karşılaşmanın normal süresi 2-0'lık bordo-mavili takımın mağlubiyeti ile sona erdi. İlk maçta Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğü nedeniyle uzatmaya giden karşılaşmanın penaltı atışları sonucunda bordo-mavililer, rakibini eleyerek bir üst tura yükseldi. Trabzonspor, bu sezon finale yükseldiği kupada oynadığı sekiz maçta da tek yenilgisini Ege ekibi karşısında aldı.