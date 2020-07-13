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13 Temmuz 2020, Pazartesi
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’in tek yenilgisi

Hüseyin Çimşir’in tek yenilgisi

  yönetiminde 'ye mağlup olan , ile kupada rakibine kaybetti.

yönetiminde 'ye mağlup olan , ile kupada rakibine kaybetti. Çimşir yönetiminde ligde sekiz galibiyet, altı beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen ekibi, sadece Denizlispor'a 'nın son 16 turunda mağlup oldu. Denizli'de oynanan karşılaşmanın normal süresi 2-0'lık bordo-mavili takımın mağlubiyeti ile sona erdi. İlk maçta Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğü nedeniyle uzatmaya giden karşılaşmanın penaltı atışları sonucunda bordo-mavililer, rakibini eleyerek bir üst tura yükseldi. Trabzonspor, bu sezon finale yükseldiği kupada oynadığı sekiz maçta da tek yenilgisini Ege ekibi karşısında aldı.

  1. 13.7.2020
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