Şampiyonluk öngörmüşler

CAS'ın eski dönem ara bulucularından Funes, Trabzonspor'un CAS sürecini değerlendirdi. Funes, ''Yargı Komisyonu, UEFA'dan bağımsız hareket eder. Türk kulübünün, CAS'a başvurduğu dönemde lider olmasını referans kabul etmiş olmalılar. Bence Türkiye ligini şampiyon bitireceğini öngörmüşler. Buna göre 1 Ekim'deki Şampiyonlar Ligi grup kura çekimine kadar CAS davası bitecek" dedi.