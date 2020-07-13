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13 Temmuz 2020, Pazartesi
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Şampiyonluk öngörmüşler

Şampiyonluk öngörmüşler

'ın eski dönem ara bulucularından , 'un CAS sürecini değerlendirdi.

'ın eski dönem ara bulucularından , 'un CAS sürecini değerlendirdi. Funes, ''Yargı Komisyonu, 'dan bağımsız hareket eder. Türk kulübünün, CAS'a başvurduğu dönemde lider olmasını referans kabul etmiş olmalılar. Bence ligini şampiyon bitireceğini öngörmüşler. Buna göre 1 Ekim'deki Şampiyonlar Ligi grup kura çekimine kadar CAS davası bitecek" dedi.

  1. 13.7.2020
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