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13 Temmuz 2020, Pazartesi
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Horoz’da tanıdık isimler

Horoz’da tanıdık isimler

Denizlispor'un kadrosunda daha önce 'da forma giyen oyuncuların sayısı fazlalığıyla dikkati çekiyor.

Denizlispor'un kadrosunda daha önce 'da forma giyen oyuncuların sayısı fazlalığıyla dikkati çekiyor. Ege ekibinde , , , Onazi ve Rodallega daha önce bordo-mavili takımda forma giymişti. Rodallega, lig maçında 2-1'lik galibiyette takımının gollerini atmıştı.

  1. 13.7.2020
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