Horoz’da tanıdık isimler

Denizlispor'un kadrosunda daha önce Trabzonspor'da forma giyen oyuncuların sayısı fazlalığıyla dikkati çekiyor. Ege ekibinde Mustafa Yumlu, Zeki Yavru, Olcay Şahan, Onazi ve Rodallega daha önce bordo-mavili takımda forma giymişti. Rodallega, lig maçında 2-1'lik galibiyette takımının gollerini atmıştı.