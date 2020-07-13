Formalar yine ses getirecek
TS Club sorumlusu Orhan: Gelecek sezonki formalarımız da en az bu yılki kadar beğenilecek ve yine satış rekorları kıracağız.
Trabzonspor'un TS CLUB'lardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Orhan, gelecek sezonki formasının da ses getireceğini ve hedeflerinin yeni forma satış rekorları kırmak olduğunu söyledi. Orhan, "Her yıl formalarımızdan çok söz ettirdik. Bir önceki yıl gri formamız, bu yıl da Keşanlı formamız tüm spor severlerin takdirini kazandı. Gerek tasarımlar gerekse üzerindeki detaylar ve renkleri ile çok beğenilen formalara sahip olduk. Gelecek sezon giyeceğimiz formaların da en az bu sezonki formalarımız kadar beğenileceğini ümit ediyoruz. Bu sezon ve geçtiğimiz sezonu karşılaştırdığımızda adet bazında yüzde 50, ciro bazında ise yüzde 122 büyüme sağladığımız gözüküyor. Örneğin; 1 Haziran 2019-27 Nisan 2020 tarihleri arasında 479 bin adet ürün satışı ile 55.240.729 TL ciro gerçekleştirdik. TS CLUB'ın geçmiş satışlarına baktığımızda bu bir rekor. Sezon başında yıllık hedefimizi 45 milyon TL olarak belirlemiştik, henüz sezon tamamlanmadan bu hedefi yüzde 34 artışla gerçekleştirdik."
REKORLARI PARÇALADIK
Bu yıl tüm taraftarlarımıza ve camiamızdaki her bireyle yan yana gelerek, el ele vererek rekor sayıda forma satışı gerçekleştirdik. Yöresel motiflerimizin yer aldığı keşanlı formamızı piyasaya sunduk. Bunun haricinde bordo ve parçalı formamız da çok beğenildi. Asbaşkanımız Mehmet Yiğit Alp'e bağlı medya merkezimiz de bu süreçte tarihe geçen tanıtım filmiyle katkı verince kulübümüz için rekor seviyede satışlar gerçekleştirdik. 1 Haziran 2019-28 Nisan 2020 arasında 152 bin 495 adet forma satarak 27.671.905 TL ciro elde ettik. Yani; geçtiğimiz yıla oranla adet olarak yüzde 50, ciro olarak ise yüzde 122'lik bir artış sağladık.
- 13.7.2020
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