Formalar yine ses getirecek - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
13 Temmuz 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Formalar yine ses getirecek

Formalar yine ses getirecek

Formalar yine ses getirecek

sorumlusu : Gelecek sezonki formalarımız da en az bu yılki kadar beğenilecek ve yine satış rekorları kıracağız.

'un 'lardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın , gelecek sezonki formasının da ses getireceğini ve hedeflerinin yeni rekorları kırmak olduğunu söyledi. Orhan, "Her yıl formalarımızdan çok söz ettirdik. Bir önceki yıl gri formamız, bu yıl da Keşanlı formamız tüm spor severlerin takdirini kazandı. Gerek tasarımlar gerekse üzerindeki detaylar ve renkleri ile çok beğenilen formalara sahip olduk. Gelecek sezon giyeceğimiz formaların da en az bu sezonki formalarımız kadar beğenileceğini ümit ediyoruz. Bu sezon ve geçtiğimiz sezonu karşılaştırdığımızda adet bazında yüzde 50, ciro bazında ise yüzde 122 büyüme sağladığımız gözüküyor. Örneğin; 1 2019-27 2020 tarihleri arasında 479 bin adet ürün satışı ile 55.240.729 TL ciro gerçekleştirdik. TS CLUB'ın geçmiş satışlarına baktığımızda bu bir rekor. Sezon başında yıllık hedefimizi 45 milyon TL olarak belirlemiştik, henüz sezon tamamlanmadan bu hedefi yüzde 34 artışla gerçekleştirdik."

REKORLARI PARÇALADIK

Bu yıl tüm taraftarlarımıza ve camiamızdaki her bireyle yan yana gelerek, el ele vererek rekor sayıda forma satışı gerçekleştirdik. Yöresel motiflerimizin yer aldığı keşanlı formamızı piyasaya sunduk. Bunun haricinde bordo ve parçalı formamız da çok beğenildi. Asbaşkanımız Mehmet Yiğit Alp'e bağlı medya merkezimiz de bu süreçte tarihe geçen tanıtım filmiyle katkı verince kulübümüz için rekor seviyede satışlar gerçekleştirdik. 1 Haziran 2019-28 Nisan 2020 arasında 152 bin 495 adet forma satarak 27.671.905 TL ciro elde ettik. Yani; geçtiğimiz yıla oranla adet olarak yüzde 50, ciro olarak ise yüzde 122'lik bir artış sağladık.

  1. 13.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Formalar yine ses getirecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA