Fırtına taktik çalıştı
Fırtına, Yukatel Denizlispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Fırtına, Yukatel Denizlispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, taktiksel çalışmalar gerçekleştirdiği belirtildi.
TESTLER YİNE NEGATİF
Yöneticiler, teknik ekip ve sporculara uygulanan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testleri negatif çıktı. Açıklamada, "Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız Covid-19 testlerinin on üçüncüsü de nefatif" denildi.
- 13.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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