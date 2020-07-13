Fırtına taktik çalıştı

Fırtına, Yukatel Denizlispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, taktiksel çalışmalar gerçekleştirdiği belirtildi.

TESTLER YİNE NEGATİF

Yöneticiler, teknik ekip ve sporculara uygulanan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testleri negatif çıktı. Açıklamada, "Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız Covid-19 testlerinin on üçüncüsü de nefatif" denildi.