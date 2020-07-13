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13 Temmuz 2020, Pazartesi
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Taraftar inanıyor

Taraftar inanıyor

  Başkanı Adem Sögüt, kalan haftalarda şampiyonluğa ulaşacaklarına olan inançlarının yüksek olduğunu söyledi.

Başkanı Adem Sögüt, kalan haftalarda şampiyonluğa ulaşacaklarına olan inançlarının yüksek olduğunu söyledi. Söğüt, "Statükoyu deviren kahraman emeğin ve namusun timsali büyük Trabzonspor taraftarı; üzerimize oynanan oyunların farkındayız .Masa başında çalınan puanların bilincindeyiz. Yılmıyoruz, yılmayacağız karanlığa ışık olacağız. Şanlı Trabzonspor'umuzu can bedende oldukça yalnız bırakmayacağız. Kalan 3 maçta takımımıza her zamankinden daha çok destek olacağız. Gün bugündür; Formalarımızı giyeceğiz, kaşkollarımızı sallayacağız, dualar edeceğiz" diye konuştu.

  1. 13.7.2020
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