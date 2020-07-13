Taraftar inanıyor

Trabzonspor Taraftarlar Birliği Başkanı Adem Sögüt, kalan haftalarda şampiyonluğa ulaşacaklarına olan inançlarının yüksek olduğunu söyledi. Söğüt, "Statükoyu deviren kahraman emeğin ve namusun timsali büyük Trabzonspor taraftarı; üzerimize oynanan oyunların farkındayız .Masa başında çalınan puanların bilincindeyiz. Yılmıyoruz, yılmayacağız karanlığa ışık olacağız. Şanlı Trabzonspor'umuzu can bedende oldukça yalnız bırakmayacağız. Kalan 3 maçta takımımıza her zamankinden daha çok destek olacağız. Gün bugündür; Formalarımızı giyeceğiz, kaşkollarımızı sallayacağız, dualar edeceğiz" diye konuştu.