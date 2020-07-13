Taraftar inanıyor
Trabzonspor Taraftarlar Birliği Başkanı Adem Sögüt, kalan haftalarda şampiyonluğa ulaşacaklarına olan inançlarının yüksek olduğunu söyledi.
Trabzonspor Taraftarlar Birliği Başkanı Adem Sögüt, kalan haftalarda şampiyonluğa ulaşacaklarına olan inançlarının yüksek olduğunu söyledi. Söğüt, "Statükoyu deviren kahraman emeğin ve namusun timsali büyük Trabzonspor taraftarı; üzerimize oynanan oyunların farkındayız .Masa başında çalınan puanların bilincindeyiz. Yılmıyoruz, yılmayacağız karanlığa ışık olacağız. Şanlı Trabzonspor'umuzu can bedende oldukça yalnız bırakmayacağız. Kalan 3 maçta takımımıza her zamankinden daha çok destek olacağız. Gün bugündür; Formalarımızı giyeceğiz, kaşkollarımızı sallayacağız, dualar edeceğiz" diye konuştu.
- 13.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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