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12 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler Trabzonspor Palace: 30 Sörloth: 29

Palace: 30 Sörloth: 29

Palace: 30 Sörloth: 29

ekibinin sezon başında 'tan kiraladığı , ekibi kadar gol attı.

ekibinin sezon başında 'tan kiraladığı , ekibi kadar gol attı. Palace'ta tüm takım ligde 30 gol attı. Kupadaki 2 karşılaşmada rakip ağları sarsamadılar. Norveçli yıldız ise bordo-mavili formayla lig, kupa ve Avrupa Ligi'nde toplamda 29 defa fileleri havalandırdı. sezon sonunda Sörloth'un bonservisini alacak.
  1. 12.7.2020
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