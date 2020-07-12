"Hikayenin sonu şampiyonluk"

Karadeniz ekibinde asbaşkan Mehmet Yiğit Alp, Trabzonsporluların şampiyonluk özleminin fazla sürmeyeceğini belirtti. Bu sezon son dönemde avantaj kaybettiklerini kaydeden Alp yolun sonunda mutlaka zaferlere ulaşacaklarını kaydetti. Alp "Trabzonspor'umuz bir hikaye yazıyor. Hikayenin sonu elbette şampiyonluk olacak. Ama bu sezon ama gelecek sezon. Dünden bugüne hiçbir şey tesadüfen olmadı. Doğru stratejilerle buraya geldik. Kupalarla taçlandıracağız" dedi.



DİBİ GÖRMÜŞTÜK

Mehmet Yiğit Alp kulübü ilk aldıkları yerle, getirdikleri nokta arasında önemli fark olduğunu kaydetti. Asbaşkan Alp, "Biz doğru adımlarla buralara ulaştık. Nereden? Daha düne kadar dibi görmüş bir noktadan. Sportif olarak da umutların bittiği bir yerden. Tabii ki bunlar tek başına olmadı. Başkanımız Ahmet Ağaoğlu'nun önderliğinde, yönetim kurulu arkadaşlarımız, camiamız ve taraftarımızla birlikte oldu. Motivasyonumuzu yitirmeden yolumuza devam etmemiz gerekiyor" diye konuştu.



HAKEMLER ÇOK CANIMIZI YAKTI

Geçen sezonlarda olduğu gibi bu sezon da hakemler tarafından en çok canı yakılan kulüp biz olduk. Sahadaki hakem gördüğünü çalamayacaksa, VAR'daki hakem izlediğini sahadaki hakemin kulağına söylemeyecekse neden maçlara çıkıyoruz? O zaman hakemler takımların kadrolarına bakarak kendi arasında sıralamayı belirlesin, bizi de hiç yormasınlar. Mesela kendi sahamızda oynadığımız Başakşehir maçında net penaltımız verilmiyor. Hadi hakem görmedi, VAR'daki neden çağırmıyor? Hakemlerin haksız kararlarıyla elimizden aldığı puanları topladığımızda şu anda ligde herkes ikincinin kim olacağını konuşuyor olacaktı. Bize sayısız hatalı karar verilirken rakibimiz kollandı"

MANAVA BORÇ VARDI

Trabzonspor'da Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp, mali açıdan önemli başarılar yakaladıklarını, bunun da sahaya olumlu yansıdığını söyledi: Göreve geldiğimizde FIFA'da 30'un üzerinde dosyamız vardı. Transfer yasağı almıştık ve icra memurları her gün kulübün kapısındaydı. Futbolcularımıza 6, personelimize 3 aydır ödeme yapılmamıştı. Kulüplere, menajerlere Trabzon'daki kasaba, manava borcumuz vardı. Takımın içinde huzur yoktu. Süper Lig'e katılabilmek için lisans alamayacak durumdaydık. Çok şükür o günleri aştık.



ÇİMŞİR DOĞRU KARAR

"Hüseyin Çimşir'e yapılan eleştiriler en çok bize yapılıyor aslında. Neden başka bir hoca ile anlaşmadınız deniyor. Biz doğru karar verdik. 1.5 yıldır takımın içinde futbolcuları tanıyan Hüseyin hocayı getirdik. O bizim evladımız. Bizde futbol oynamış, camianın değerlerinden biri. Başka birini getirsek takımı tanıması, şehirle kaynaşması uzun sürebilir işler daha kötü olabilirdi. Şampiyonluğa bu sezon çok yaklaştık. Şu an için bir şey bitmedi. Çimşir bizde 14 lig, 6 kupa 20 maça çıktı. Sadece kupada 1 kez kaybetti. Kendi insanımıza sahip çıkmalıyız"



TRANSFER İÇİN ZAMAN KISA

"Gelecek sezonun planlamasını yapıyoruz. Szöleşmesi bitecek oyuncularımız var. Satın alma opsiyonu bizde olan kiralık futbolcularımız var. Yeni transferler için görüştüğümüz oyuncular da var. Yeni sezon Eylül ayında aşlayacak. Aradaki mesafe kısa. Doğru şekilde yapılanacağız."



CAS'A HAZIRIZ

"UEFA'dan gelen men cezası için CAS'a itirazımızı yaptık. Duruşma 16 Temmuz'da. Biz finansal anlamda haklı gerekçelerimizi ortaya koyduk. Savunmamızı da duruşma günü yaparak kararı bekleyeceğiz"