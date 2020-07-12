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12 Temmuz 2020, Pazar
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Neden olmasın

Neden olmasın

gazeteler maçı sonrası şampiyonluk şanslarının zora girdiğini ancak tamamen de tükenmediğini belirttiler.

gazeteler maçı sonrası şampiyonluk şanslarının zora girdiğini ancak tamamen de tükenmediğini belirttiler. Gazeteler de "Siz yeter ki oynayın, asla pes etmek yok" gibi başlıklar atıldı. Yerel basın Başakehir'in zorlu maçları olduğunu hatırlattı ve puan kayıpları yaşayabileceğini yazdı.
  1. 12.7.2020
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