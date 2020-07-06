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06 Temmuz 2020, Pazartesi
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son anda girdi

Nwakaeme son anda girdi

nedeniyle 1 ay sahalardan uzak kalması beklenen , sürpriz şekilde hafta içi idmanlara çıkmıştı. 'un yıldızıyla ilgili karşılaşma saatine kısa süre kala karar verildi.

nedeniyle 1 ay sahalardan uzak kalması beklenen , sürpriz şekilde hafta içi idmanlara çıkmıştı. 'un yıldızıyla ilgili karşılaşma saatine kısa süre kala karar verildi. Sağlık kurulu, teknik heyete bu futbolcunun 90 dakikayı kaldıramayacağını belirtti. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, dün ilk 11'de oynatmadığı Nijeryalı sol kanadı 86. dakikada sahaya sürdü. Ndiaye başarılı işlere imza attı.

  1. 6.7.2020
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