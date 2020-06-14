Nwakaeme kendini aştı!

Geçen sezonu 12 gol ve 12 asistle tamamlayan Nwakaeme, Göztepe'ye attığı golle bu sezon 14 gol+11 asiste ulaştı ve performansını bir adım ileriye taşıdı. Nijeryalı yıldız, Fenerbahçe kupa maçında da Trabzonspor'un en büyük kozu olacak.