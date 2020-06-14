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14 Haziran 2020, Pazar
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kendini aştı!

Nwakaeme kendini aştı!

Geçen sezonu 12 gol ve 12 asistle tamamlayan , 'ye attığı golle bu sezon 14 gol+11 asiste ulaştı ve performansını bir adım ileriye taşıdı. yıldız, kupa maçında da 'un en büyük kozu olacak.

Geçen sezonu 12 gol ve 12 asistle tamamlayan , 'ye attığı golle bu sezon 14 gol+11 asiste ulaştı ve performansını bir adım ileriye taşıdı. yıldız, kupa maçında da 'un en büyük kozu olacak.

  1. 14.6.2020
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