Nwakaeme kendini aştı!
Geçen sezonu 12 gol ve 12 asistle tamamlayan Nwakaeme, Göztepe'ye attığı golle bu sezon 14 gol+11 asiste ulaştı ve performansını bir adım ileriye taşıdı. Nijeryalı yıldız, Fenerbahçe kupa maçında da Trabzonspor'un en büyük kozu olacak.
Geçen sezonu 12 gol ve 12 asistle tamamlayan Nwakaeme, Göztepe'ye attığı golle bu sezon 14 gol+11 asiste ulaştı ve performansını bir adım ileriye taşıdı. Nijeryalı yıldız, Fenerbahçe kupa maçında da Trabzonspor'un en büyük kozu olacak.
- 14.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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