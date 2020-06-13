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13 Haziran 2020, Cumartesi
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'dan motivasyon paylaşımı! ...

Trabzonspor'dan motivasyon paylaşımı! Şampiyonluk...

'in 27. haftasında deplasmanda 'yi 3-1 mağlup eden lider , hesabından bir motivasyon videosu yayınladı.

Corona virüsü salgını nedeniyle verilen 3 aylık aranın ardından 'in 27. haftasında , 'ye konuk etti. Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı bordo-mavili ekip 3-1 kazanarak liderliğini sürdürdü.

Bitime 7 hafta kala maç fazlasıyla 'in 3 puan önünde yer alan bordo-mavili ekip, hesabından bir motivasyon videosu yayınladı.

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  1. 13.06.2020
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