Trabzonspor'dan motivasyon paylaşımı! Şampiyonluk...
Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup eden lider Trabzonspor, sosyal medya hesabından bir şampiyonluk motivasyon videosu yayınladı.
Corona virüsü salgını nedeniyle verilen 3 aylık aranın ardından Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, Göztepe'ye konuk etti. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı bordo-mavili ekip 3-1 kazanarak liderliğini sürdürdü.
Bitime 7 hafta kala maç fazlasıyla Medipol Başakşehir'in 3 puan önünde yer alan bordo-mavili ekip, sosyal medya hesabından bir şampiyonluk motivasyon videosu yayınladı.
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"Suyun sesinin duyuyor musun yeğen?" #SekizinciKuşatma #BizB1riz #Kaldı7 pic.twitter.com/2K2GrpHOKC— Trabzonspor #SekizinciKuşatma #BizB1riz (@Trabzonspor) June 13, 2020
- 13.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonspor'dan motivasyon paylaşımı! Şampiyonluk... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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