Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesi kapsamında 16 Haziran Salı günü oynanacak olan Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasını hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Giriş: 13.06.2020 13:57 Güncelleme: 13.06.2020 14:31

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u konuk edeceği Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında FIFA Kokartlı hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

16 Haziran Salı günü saat 20.45'te Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mustafa Öğretmenoğlu ise karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak görev alacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıkacak ilk takımın belirleneceği eşleşmenin birinci maçında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi sahasında 2-1 mağlup etmişti.

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