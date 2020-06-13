Trabzonspor Kaptanı Joao Pereira'dan kariyer rekoru!

Süper Lig'in 27. haftasında lider Trabzonspor, deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Bordo-mavili ekibin golleri Nwakaeme, Ekuban (P) ve Abdülkadir Ömür'den gelirken, sarı-kırmızılı takımın tek sayısını Alpaslan Öztürk (P) kaydetti.

Fırtına'da 16. dakikada Anthony Nwakaeme'nin attığı golün asistini sağlayan Jaoa Pereira, kariyer rekorunu kırdı.

Geçtiğimiz sezon 22 maçta 5 asist yapan Pereira, bu sezon 23 maçta 1 gol 5 asist'e ulaştı.

Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Portekizli yıldız, geçtiğimiz günlerde Trabzonspor ile nikah tazelemiş ve 1 yıl daha sözleşme uzatmıştı.