Trabzonspor Kaptanı Joao Pereira'dan kariyer rekoru!
Trabzonspor'un Göztepe'yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada takımının ilk golününün asistini sağlayan Joao Pereira, bu sezon 23 karşılaşmada 1 gol 5 asist yakalayarak kariyer rekorunu kırdı.
Süper Lig'in 27. haftasında lider Trabzonspor, deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Bordo-mavili ekibin golleri Nwakaeme, Ekuban (P) ve Abdülkadir Ömür'den gelirken, sarı-kırmızılı takımın tek sayısını Alpaslan Öztürk (P) kaydetti.
Fırtına'da 16. dakikada Anthony Nwakaeme'nin attığı golün asistini sağlayan Jaoa Pereira, kariyer rekorunu kırdı.
Geçtiğimiz sezon 22 maçta 5 asist yapan Pereira, bu sezon 23 maçta 1 gol 5 asist'e ulaştı.
Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Portekizli yıldız, geçtiğimiz günlerde Trabzonspor ile nikah tazelemiş ve 1 yıl daha sözleşme uzatmıştı.
- 13.06.2020
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