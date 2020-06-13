Trabzonspor Kaptanı Joao Pereira'dan kariyer rekoru! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
13 Haziran 2020, Cumartesi
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Kaptanı 'dan !

Trabzonspor Kaptanı Joao Pereira'dan kariyer rekoru!

'un 'yi mağlup ettiği karşılaşmada takımının ilk golününün asistini sağlayan , bu sezon 23 karşılaşmada 1 gol 5 asist yakalayarak kariyer rekorunu kırdı.

'in 27. haftasında lider , deplasmanda 'yi mağlup etti. Bordo-mavili ekibin golleri Nwakaeme, Ekuban (P) ve Abdülkadir Ömür'den gelirken, sarı-kırmızılı takımın tek sayısını (P) kaydetti.

Fırtına'da 16. dakikada Anthony Nwakaeme'nin attığı golün asistini sağlayan Jaoa Pereira, kariyer rekorunu kırdı.

Geçtiğimiz sezon 22 maçta 5 asist yapan Pereira, bu sezon 23 maçta 1 gol 5 asist'e ulaştı.

Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Portekizli yıldız, geçtiğimiz günlerde Trabzonspor ile nikah tazelemiş ve 1 yıl daha sözleşme uzatmıştı.

  1. 13.06.2020
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