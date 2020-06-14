Üç aylık ara sonrasına 3-1'lik Göztepe galibiyeti ile başlanması yerel basını da coşturdu. 'Şampiyonluk geliyor' başlıkları atıldı. Taka gazetesi, "Hakemlere rağmen şampiyonluk gelecek"; Karadeniz, "Şampiyonluk yolunda dev bir adım attık"; Günebakış, "Trabzonspor şampiyon gibi döndü"; Kuzey Ekspres gazetesi ise, "Şampiyonluğa 7 kaldı!" başlığını attı.