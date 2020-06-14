"Dev bir adım attık" - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
14 Haziran 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor "Dev bir adım attık"

"Dev bir adım attık"

"Dev bir adım attık"

Üç aylık ara sonrasına 3-1'lik galibiyeti ile başlanması yerel basını da coşturdu. 'Şampiyonluk geliyor' başlıkları atıldı.

Üç aylık ara sonrasına 3-1'lik galibiyeti ile başlanması yerel basını da coşturdu. 'Şampiyonluk geliyor' başlıkları atıldı. Taka gazetesi, "Hakemlere rağmen şampiyonluk gelecek"; , "Şampiyonluk yolunda dev bir adım attık"; Günebakış, " şampiyon gibi döndü"; Kuzey Ekspres gazetesi ise, "Şampiyonluğa 7 kaldı!" başlığını attı.

  1. 14.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

"Dev bir adım attık" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA