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10 Haziran 2020, Çarşamba
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Küçük yönetecek

Küçük yönetecek

'nun 27. haftasının hakemleri açıklandı. Buna göre cuma günkü - karşılaşmasını yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını ve . VAR hakemi ise .

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 27. haftasının hakemleri açıklandı. Buna göre cuma günkü - karşılaşmasını yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını ve . VAR hakemi ise .

  1. 10.6.2020
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