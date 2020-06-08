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08 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler Trabzonspor Kamil Ahmet: İyi hazırlandık

: İyi hazırlandık

Kamil Ahmet: İyi hazırlandık

'un jokeri Çörekçi, corona  virüsü günlerinde sakatlık probleminden tamamen kurtulduğunu kaydetti.

'un jokeri Çörekçi, corona virüsü günlerinde sakatlık probleminden tamamen kurtulduğunu kaydetti. Sağ bek, sol bek, orta saha ve kanatlarda oynadığı için 'Joker' lakabını alan 28 yaşındaki futbolcu "Lige iyi hazırlandık. Lider olarak başlayacağız. Sezonu da bu sıralamada bitirip şampiyon olmak istiyoruz" dedi.
  1. 8.6.2020
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