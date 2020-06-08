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08 Haziran 2020, Pazartesi
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Bıçkın delikanlı Gürsu’ya anma

Bıçkın delikanlı Gürsu’ya anma

Türk sineması ve 'un 'bıçkın delikanlısı' vefatının 4. yılında anıldı.

Türk sineması ve 'un 'bıçkın delikanlısı' vefatının 4. yılında anıldı. Bordo-mavililerin resmi sitesinden uzun bir metin paylaşıldı. Tanju Gürsu'nun Trabzonspor sevgisini gittiği her yere taşıdığı vurgulandı. Hiçbir ortamda Trabzonspor'a söz söyletmemesiyle tanınan Gürsu bir dönem yöneticilik de yapmıştı.
  1. 8.6.2020
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