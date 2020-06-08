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08 Haziran 2020, Pazartesi
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Ortayla en çok gol atan takımız

Ortayla en çok gol atan takımız

"Sekizinci kuşatma" ve "BizB1riz" etiketleriyle yaptığı paylaşımlarını sürdürüyor.

"Sekizinci kuşatma" ve "BizB1riz" etiketleriyle yaptığı paylaşımlarını sürdürüyor. temsilcisi dün de sosyal medya hesaplarına bir sevinç fotoğrafı yükledi ve "Biz 14 golle, 'de ortayla en çok gol atan takımız" istatistiğini hatırlattı. Bordo-mavili taraftarlar da bu paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.
  1. 8.6.2020
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