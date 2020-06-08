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08 Haziran 2020, Pazartesi
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sapasağlam

Jose Sosa sapasağlam

Fırtına'da kaptan antrenmanda girdiği bir ikili mücadelenin ardından sakatlanmıştı.

Fırtına'da kaptan antrenmanda girdiği bir ikili mücadelenin ardından sakatlanmıştı. Arka adalesinde ağrı hisseden Arjantinli yıldız idmanı yarıda bırakmıştı. Yapılan kontrollerin ardından 34 yaşındaki orta saha oyuncusunun ciddi bir sakatlığının olmadığı belirtildi. maçında sahadaki yerini alacak.
  1. 8.6.2020
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