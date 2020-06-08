Antrenmanlar kaldığı yerden - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
08 Haziran 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Antrenmanlar kaldığı yerden

Antrenmanlar kaldığı yerden

Antrenmanlar kaldığı yerden

'de 'in takıma verdiği 1 günlük izin sona erdi.

'de Hüseyin Çimşir'in takıma verdiği 1 günlük izin sona erdi. İdman öncesi yönetimin verdiği keyifli mangal partisinde bir araya gelen futbolcular ardından sahaya indi. Trabzonsporlu oyuncular büyük bir hırsla idman yaptılar. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, futbolcularının performansından memnun kaldı.
  1. 8.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Antrenmanlar kaldığı yerden haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA