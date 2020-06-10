Hosseini çok mutlu

Aklındaki soru işaretleri giderilen tecrübeli savunmacı artık tamamen şampiyonluğa odaklandı. 23 yaşındaki futbolcu, "Hem Süper Lig'i hem de Türkiye Kupası'nı kazanacak güçteyiz. Takım olarak iki kupayı da alacağımıza inanıyoruz. Bu nedenle de çok sıkı çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.