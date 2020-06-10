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10 Haziran 2020, Çarşamba
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çok mutlu

Hosseini çok mutlu

İki yıldır forması giyen 'nin bir yıllık opsiyonu kullanılmıştı. İranlı stoperin bu durumdan dolayı çok mutlu olduğu öğrenildi.

Aklındaki soru işaretleri giderilen tecrübeli savunmacı artık tamamen şampiyonluğa odaklandı. 23 yaşındaki futbolcu, "Hem 'i hem de 'nı kazanacak güçteyiz. Takım olarak iki kupayı da alacağımıza inanıyoruz. Bu nedenle de çok sıkı çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

  1. 10.6.2020
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