Hosseini çok mutlu
İki yıldır Trabzon forması giyen Hosseini'nin bir yıllık opsiyonu kullanılmıştı. İranlı stoperin bu durumdan dolayı çok mutlu olduğu öğrenildi.
Aklındaki soru işaretleri giderilen tecrübeli savunmacı artık tamamen şampiyonluğa odaklandı. 23 yaşındaki futbolcu, "Hem Süper Lig'i hem de Türkiye Kupası'nı kazanacak güçteyiz. Takım olarak iki kupayı da alacağımıza inanıyoruz. Bu nedenle de çok sıkı çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
- 10.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Hosseini çok mutlu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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