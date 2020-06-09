Sünger hayatını kaybetti
Bordo mavili camianın acı günü... Trabzonspor'da 2015'ten bu yana Pazarlama Direktörü olarak çalışan ve çok sevilen Zeynep Sünger yaşamını kaybetti.
Bordo mavili camianın acı günü... Trabzonspor'da 2015'ten bu yana Pazarlama Direktörü olarak çalışan ve çok sevilen Zeynep Sünger yaşamını kaybetti. 1.5 yıldır kanser tedavisi gören Sünger 53 yaşındaydı. Karadeniz temsilcisinin taraftarları çok önemli bir değeri yitirdiklerini belirttiler.
Değerli Çalışma Arkadaşımız Zeynep Sünger'i kaybettik…— Trabzonspor #SekizinciKuşatma #BizB1riz (@Trabzonspor) June 8, 2020
Detaylar?? https://t.co/JhqSnPQIFH pic.twitter.com/LvCrYVsZRn
- 9.6.2020
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