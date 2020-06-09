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09 Haziran 2020, Salı
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Sünger hayatını kaybetti

Sünger hayatını kaybetti

Bordo mavili camianın ... 'da 2015'ten bu yana olarak çalışan ve çok sevilen yaşamını kaybetti.

Bordo mavili camianın ... 'da 2015'ten bu yana olarak çalışan ve çok sevilen yaşamını kaybetti. 1.5 yıldır kanser tedavisi gören Sünger 53 yaşındaydı. temsilcisinin taraftarları çok önemli bir değeri yitirdiklerini belirttiler.

  1. 9.6.2020
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