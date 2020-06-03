Trabzonspor'dan resmi açıklama! "Cemil Taşçıoğlu sezonu..." - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
03 Haziran 2020, Çarşamba
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'dan resmi açıklama! "Cemil Taşçıoğlu sezonu..."

Trabzonspor'dan resmi açıklama! "Cemil Taşçıoğlu sezonu..."

Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçığlu'nun adının gelecek sezon oynanacak Süper Lig'e verilmesi konusunda , resmi açıklama yaptı ve bu fikri desteklediğini dile getirdi.

Kulübü, corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle hayatını kaybeden Cemil Taşçoğlu'nun adının gelecek sezon Süper Lig'e verilmesi önerisini destekledi.

Bordo mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan resmi açıklama şu şekilde;

"Futbol kamuoyunda kısa bir süre önce gündeme getirilen 2020-2021 Süper Lig Sezonu'na 'Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu' isminin verilmesi şeklindeki öneriyi yürekten destekliyoruz.

Ülkemizde Covid-19 pandemisi ile yapılan amansız mücadelede hayatını kaybeden ve bu sürecin unutulmayacak neferlerinden biri haline gelen Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun isminin yaşatılması, yalnızca Sayın Taşçıoğlu'na değil; onun nezdinde başarılarıyla dünyada örnek gösterilen tüm sağlık çalışanlarımıza da bir saygı duruşu olacaktır."

  1. 03.06.2020
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