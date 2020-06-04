Çalımın da kralı
Alexander Sörloth ligde kaydettiği 19 golle krallıkta ilk sırada.
Alexander Sörloth ligde kaydettiği 19 golle krallıkta ilk sırada. Norveçli futbolcu, uzun boyu ve fuleli koşusuyla çalım kategorisinde de farkını gösteriyor. 24 yaşındaki forvet 146 çalımla rakip kalede gollük pozisyonlar yakalıyor. Sakatlığı sonrası antrenman programına harfiyen uyan Sörloth, Göztepe maçına tamamen hazır olacak.
- 4.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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