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04 Haziran 2020, Perşembe
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Çalımın da kralı

Çalımın da kralı

  ligde kaydettiği 19 golle krallıkta ilk sırada.

ligde kaydettiği 19 golle krallıkta ilk sırada. Norveçli futbolcu, uzun boyu ve fuleli koşusuyla çalım kategorisinde de farkını gösteriyor. 24 yaşındaki forvet 146 çalımla rakip kalede gollük pozisyonlar yakalıyor. Sakatlığı sonrası antrenman programına harfiyen uyan Sörloth, maçına tamamen hazır olacak.

  1. 4.6.2020
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