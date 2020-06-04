Trabzonspor benim ailem
Sosa: Devam etmek istediğimi ilettim.
Karadeniz ekibinin kaptanı Jose Sosa da açıklamalarda bulundu. 34 yaşındaki futbolcu "Trabzonspor'da ne kadar mutlu olduğumu söylememe gerek yok. Bunu herkes biliyor. Gelecekle ilgili başkanla tabii ki görüştüm. Takıma nasıl yardımcı olabileceksem başkanımızın uygun göreceği pozisyonlarda devam etmek istediğimi söyledim. Trabzonspor'u aile olarak görüyorum" dedi. Sosa sözlerini şöyle tamamladı: "Taraftarımız ligin kalanında bizimle birlikte olamayacak. Ancak biz onların desteğinin bizlerle olduğunu biliyoruz. Taraftarımızın içi rahat olsun. Çok iyi çalışıyoruz. İki kupayı da almak istiyoruz."
FUTBOLA KONSANTRE OLMAK İSTİYORUM
Jose Sosa, transfer görüşmelerinin sürdüğü dönemde kendisine ve ailesine yapılan yakışıksız yorumlara da tepki gösterdi. Arjantinli yıldız "Ailemin herhangi bir bireyine karşı yapılacak kötü söylemler beni kırıyor. Ailem burayı çok seviyor. Kızlarım burada doğdu. Ben de yaptığım işten keyif alıyorum. Önümüzde kritik maçlar var, bunlara konsantre olmak istiyorum" diye konuştu.
- 4.6.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
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