Ağaoğlu ile şaha kalktı
Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu 8 Nisan'da olağanüstü genel kurulda 6 aylığına başkan olarak seçildi.
Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu 8 Nisan'da olağanüstü genel kurulda 6 aylığına başkan olarak seçildi. Ardından 2 Aralık'ta 3 yıllığına yine bu göreve layık görüldü. Fırtına, Ağaoğlu'nun 790 günlük başkanlık süresinde 66 lig maçına çıktı. Karadeniz devi bu karşılaşmalarda 36 galibiyet, 18 beraberlik, 12 yenilgi aldı. 136 gol atıp, 86 gol yedi.
AVRUPA'YA TAŞIDI
Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu, ilk tam sezonları olan 2018- 19'da Trabzonspor'u Avrupa'ya taşıma başarısı gösterdi. Bordo-mavililer 4 yıl sonra Avrupa Ligi'ne katılım hakkını elde etti.
- 7.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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