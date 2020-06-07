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07 Haziran 2020, Pazar
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Ağaoğlu ile şaha kalktı

Ağaoğlu ile şaha kalktı

'da 8 Nisan'da olağanüstü genel kurulda 6 aylığına başkan olarak seçildi.

'da 8 Nisan'da olağanüstü genel kurulda 6 aylığına başkan olarak seçildi. Ardından 2 Aralık'ta 3 yıllığına yine bu göreve layık görüldü. Fırtına, Ağaoğlu'nun 790 günlük başkanlık süresinde 66 lig maçına çıktı. Karadeniz devi bu karşılaşmalarda 36 galibiyet, 18 beraberlik, 12 yenilgi aldı. 136 gol atıp, 86 gol yedi.

AVRUPA'YA TAŞIDI
Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu, ilk tam sezonları olan 2018- 19'da Trabzonspor'u 'ya taşıma başarısı gösterdi. Bordo-mavililer 4 yıl sonra Avrupa Ligi'ne katılım hakkını elde etti.

  1. 7.6.2020
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