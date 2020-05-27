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27 Mayıs 2020, Çarşamba
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Fırtına’ya koşuyor

Fırtına’ya koşuyor

Lider 'un ile ilgilendiği öne sürülmüştü.

Lider 'un ile ilgilendiği öne sürülmüştü. Sözleşmesinin bittiği kulübü 'a "Her şey için teşekkürler Orenburg. Her zaman kalbimde olacaksın" mesajıyla veda eden 28 yaşındaki futbolcu ile ilgili Rus basını "Trabzonspor'a gidebilir" haberleri yaptı. Haberde, "Despotovic ile Rostov, CSKA ve Trabzonspor ile ilgileniyor. Futbolcu yıllık 1 milyon euro istiyor. Bu nedenle Türk ekibine yakın" yorumları yapıldı.

  1. 27.5.2020
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