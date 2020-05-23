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23 Mayıs 2020, Cumartesi
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Despotovic’ten paylaşımı

Despotovic’ten Fotomaç paylaşımı

'nın gündemindeki Sırp forvet , hakkında çıkan haberini hesabından paylaştı.

'nın gündemindeki Sırp forvet , hakkında çıkan haberini hesabından paylaştı. 'ın 1. sayfasındaki "Fırtına'dan Despotovic atağı" başlıklı haberin görselini yayınlayan 28 yaşındaki golcünün, Rus kulübü Orenburg ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

  1. 23.5.2020
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