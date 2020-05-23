Despotovic’ten Fotomaç paylaşımı
Fırtına'nın gündemindeki Sırp forvet Djordje Despotovic, hakkında çıkan transfer haberini Instagram hesabından paylaştı.
Fırtına'nın gündemindeki Sırp forvet Djordje Despotovic, hakkında çıkan transfer haberini Instagram hesabından paylaştı. Fotomaç'ın 1. sayfasındaki "Fırtına'dan Despotovic atağı" başlıklı haberin görselini yayınlayan 28 yaşındaki golcünün, Rus kulübü Orenburg ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
- 23.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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