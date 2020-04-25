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25 Nisan 2020, Cumartesi
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Bencharki’de favori Trabzon

Bencharki’de favori Trabzon

Zamalek'in kanat oyuncusu 'nin adı ile de anılıyordu. 25 yaşındaki futbolcunun peşinde Montpellier, , , ve de vardı.

Zamalek'in kanat oyuncusu 'nin adı ile de anılıyordu. 25 yaşındaki futbolcunun peşinde Montpellier, , , ve de vardı. basını dün yaptığı haberde bu sezon hücumda gösterdiği katkıyla büyük takımların dikkatini çeken Bencharki'nin Trabzonspor'a yakın olduğunu duyurdu.
  1. 25.4.2020
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