Abdülkadir Ömür ve Alexander Sörloth'u sırtına çizdi! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
24 Nisan 2020, Cuma
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Abdülkadir Ömür ve Alexander Sörloth'u sırtına çizdi!

Abdülkadir Ömür ve Alexander Sörloth'u sırtına çizdi!

Corona virüsü ile mücadelede en önemli meslek gruplarından olan sağlık çalışanları kendilerini türlü şekilde motive etmeye çalışıyor. Bir sağlık çalışanı giydiği tuluma Sörloth ve Abdülkadir'in ismini yazdı, Norveçli golcü de bunu sosyal medya hesabından paylaştı. İşte detaylar...

'un sezon başında ekibi 'tan transfer ettiği Sörloth, Fırtına'nın genç yıldızı Abdülkadir Ömür ile ilgili paylaşım yaptı.

Trabzon'da görev yapan iki sağlık görevlisi kıyafetlerinin arkasına Trabzonspor'un yıldızları Abdülkadir Ömür ve Alexander Sörloth'un isimlerini yazdı. Sörloth bu olayın fotoğrafını hesabından paylaştı ve takım arkadaşı Abdülkadir Ömür'ü etiketledi.

İşte o paylaşım...

  1. 24.04.2020
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