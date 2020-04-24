Abdülkadir Ömür ve Alexander Sörloth'u sırtına çizdi!

Trabzonspor'un sezon başında İngiltere Premier Ligi ekibi Crystal Palace'tan transfer ettiği Sörloth, Fırtına'nın genç yıldızı Abdülkadir Ömür ile ilgili paylaşım yaptı.

Trabzon'da görev yapan iki sağlık görevlisi kıyafetlerinin arkasına Trabzonspor'un yıldızları Abdülkadir Ömür ve Alexander Sörloth'un isimlerini yazdı. Sörloth bu olayın fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı ve takım arkadaşı Abdülkadir Ömür'ü etiketledi.

İşte o paylaşım...