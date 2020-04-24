Abdülkadir Ömür ve Alexander Sörloth'u sırtına çizdi!
Corona virüsü ile mücadelede en önemli meslek gruplarından olan sağlık çalışanları kendilerini türlü şekilde motive etmeye çalışıyor. Bir sağlık çalışanı giydiği tuluma Sörloth ve Abdülkadir'in ismini yazdı, Norveçli golcü de bunu sosyal medya hesabından paylaştı. İşte detaylar...
Trabzonspor'un sezon başında İngiltere Premier Ligi ekibi Crystal Palace'tan transfer ettiği Sörloth, Fırtına'nın genç yıldızı Abdülkadir Ömür ile ilgili paylaşım yaptı.
Trabzon'da görev yapan iki sağlık görevlisi kıyafetlerinin arkasına Trabzonspor'un yıldızları Abdülkadir Ömür ve Alexander Sörloth'un isimlerini yazdı. Sörloth bu olayın fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı ve takım arkadaşı Abdülkadir Ömür'ü etiketledi.
İşte o paylaşım...
- 24.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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