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Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir'in şampiyonluk planı hazır
Süper Lig'de corona virüsü nedeniyle verilen araya lider giren Trabzonspor'da tüm planlar sezon sonu şampiyonluğuna göre yapılıyor. Karantina günlerinde futbolcular ile yakında temasına devam eden Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, bir yandan da ekibiyle beraber sezon sonunda takımını şampiyon yapabilmek için planlarını hazırlıyor. Genç teknik adam kalan haftalarla ilgili notlarını çıkardı. Önce yardımcılarıyla sonra da futbolcularıyla paylaşılan notlarda ise 6 madde yer aldı. İşte o maddeler...
24 Nisan 2020 Cuma 06:41
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Karadeniz temsilcisi, Süper Lig'de lider konumdayken corona virüsü sebebiyle futbol durmuştu. Zirvede yer alan Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir, lige verilen arada kendisine ve yardımcılarına özel bir ders verdi.
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Bordo-mavililerin teknik heyeti, evlerinde önce Trabzonspor'un oynadığı 26 karşılaşmanın tamamını detaylı şekilde izledi. 26 haftayı takip eden Çimşir ve ekibi tuttukları notları video konferans yöntemiyle birbirleriyle paylaştı.
RAKİPLER İNCELENDİ
Trabzonpor'da Hüseyin Çimşir ve kurmayları, kendi takımlarının analizini tamamladıktan sonra ligde kalan 8 haftada oynayacakları rakiplerin karşılaşmalarını da izlediler.
Böylece ciddi bir data elde eden Karadeniz temsilcisinin teknik heyeti, corona virüsü sonrası meşin yuvarlak santraya yeniden konulduğunda takip edecekleri rotayı çizmiş oldular. Kalan 8 maçla ilgili olumlu ve olumsuz senaryolar belirlendi. Buna karşı önlemler de hazırlandı.
6 MADDE ÇIKARILDI
Hüseyin Çimşir, geçmiş maçları izleyip kalan haftalarla ilgili notlarını çıkardı. Önce yardımcılarıyla sonra da futbolcularıyla paylaştı. İşte Çimşir'in o sözleri: