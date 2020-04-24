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Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir'in şampiyonluk planı hazır

Süper Lig'de corona virüsü nedeniyle verilen araya lider giren Trabzonspor'da tüm planlar sezon sonu şampiyonluğuna göre yapılıyor. Karantina günlerinde futbolcular ile yakında temasına devam eden Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, bir yandan da ekibiyle beraber sezon sonunda takımını şampiyon yapabilmek için planlarını hazırlıyor. Genç teknik adam kalan haftalarla ilgili notlarını çıkardı. Önce yardımcılarıyla sonra da futbolcularıyla paylaşılan notlarda ise 6 madde yer aldı. İşte o maddeler...

24 Nisan 2020 Cuma 06:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





